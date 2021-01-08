شكرا لقرائتكم خبر عن مختبر برازيلي يطلب الترخيص للاستخدام الطارئ للقاح صيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت هيئة الرقابة الصحية في البرازيل المعروفة باسم "أنفيزا " اليوم الجمعة طلبا من معهد بوتانتان للحصول على ترخيص مؤقت للاستخدام الطارئ، بصفة تجريبية للقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية للأدوية، وفقا لمذكرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت "أنفيزا " إنها بدأت بالفعل فرز الوثائق المقدمة في الطلب، واقتراح الاستخدام الطارئ، الذى يعتزم المختبر، وهو معهد بوتانتان، أن يجريه .

وأضافت أن الساعات الأربع والعشرين الأولى سيتم استخدامها للحصول على معلومات بشأن العملية، والتأكد مما إذا كانت كل الوثائق الضرورية متوفرة.

وأشارت "أنفيزا " إلى أنه في حال نقص أي معلومات ضرورية، فإنه يمكنها تعليق الموعد النهائي وطلب تقديم معلومات إضافية. وسيعكف على تحليل الطلب للاستخدام الطارئ فريق متعدد التخصصات.