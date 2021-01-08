شكرا لقرائتكم خبر عن «إف بي آي»: مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مقتحمى الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) اليوم الجمعة، صورا للمشاركين في أعمال العنف التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مبنى الكابيتول الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للحصول على مساعدة الجمهور في التعرف عليهم.

كما عرضت الوكالة الاستخباراتية مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤولين عن زرع قنبلتين إنبوبيتين عثر عليهما في واشنطن.

ونشر المكتب صورة على "تويتر" لشخص يرتدي "قلنسوة رمادية وقفازات سوداء وبنطلون"، يمسك بيده شيئا مشتبها فيه.

وعثر على إحدى القنبلتين الإنبوبيتين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى . وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أنه تم الإبلاغ عن القنبلة الأخرى بعد ذلك بقليل في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وكانت الوكالة قد أطلقت في وقت سابق موقعًا إلكترونيًا لجمع المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين اقتحموا الكونجرس.