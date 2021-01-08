شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. ترامب مهدد بالعزل بعد "اقتحام الكابيتول" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته اليوم الجمعة، تهديدات متزايدة بالاقالة غير المسبوقة للمرة الثانية في أعقاب اقتحام حشد من مؤيديه لمبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت كاثرين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب لشبكة سى إن إن الإخبارية، إن الديمقراطيين فى الكونجرس قد يقدمون مواد الإقالة إلى البرلمان للتصويت عليها في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت إن الديمقراطيين سيمضون قدما في الإجراءات بسرعة إذا لم يستمع نائب الرئيس مايك بنس لدعوات لعزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي أشارت التقارير إلى أنه لن يفعل ذلك.

فيما دعا اتحاد عمالي أمريكي يضم أكثر من 50 نقابة تمثل ما يزيد على 12.5 مليون عامل إلى استقالة الرئيس دونالد ترامب أو عزله من المنصب، لأنه "إهانة لكل عضو نقابي وهو خطر واضح وقائم أمام أمتنا وجمهوريتنا. عليه أن يستقيل أو ينبغي عزله من المنصب على الفور".

ولم تفلح محاولة عزل ترامب في عام 2019، حيث برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من التهم الموجهة إليه.