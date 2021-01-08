خامنئي يحظر استيراد لقاحات كوفيد-19 من أمريكا وبريطانيا

منع الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة اليوم الجمعة من استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "يحظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية. أبلغت المسؤولين بذلك وأقوله علنا الآن".

وأضاف "لو كان الأمريكيون يستطيعون إنتاج لقاح لما شهد بلدهم مثل هذا الفشل الذريع (في مكافحة) فيروس كورونا".



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