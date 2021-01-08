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القبض على متهم حاول ادخال 'مواد مخدرة' الى موقوفين في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة محافظة ذي قار القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة اثناء محاولة ادخالها الى الموقوفين في احد السجون.
وقال اعلام الشرطة في بيان تلقته الخليج 365، انه "ومن خلال التفتيش اثناء مواجهة ذوي الموقوفين لدى قسم شرطة الانضباط باشراف مدير القسم المقدم مهند علي عبد الحسين الخفاجي والنقيب بيان عبد النبي موسى تم ضبط عبوة منظف اطباق الطعام ( زاهي ) بداخلها اكياس تحتوي على مواد مخدرة بحوزة المتهم ( ذ . ر . ز ) اثناء مقابلة والده الموقوف".

واشار البيان الى ان "المتهم اتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى احالته الى الجهات ذات العلاقة" .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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