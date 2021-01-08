قيادي ديمقراطي يكشف لـ"الخليج 365"سيناريوهات عزل ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تهديد مجلس النواب الأمريكي ببدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يفتح مصير الأخير على أكثر من سيناريو.

قيادي ديمقراطي بارز تحدث عن فرص عزل ترامب من قبل مجلس النواب وإمكانية مساءلته في أعقاب ذلك.

وفي وقت سابق الجمعة، هددت مساعدة رئيسة المجلس، كاثرين كلارك بالبدء بإجراءات عزل ترامب، في حال لم يتحرك نائبه.، مضيفة أن "المجلس سيبدأ إجراءات العزل واتهامه بالتقصير بحلول منتصف الأسبوع المقبل".

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال إياد عفالقة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي ورئيس المجلس الديمقراطي لولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن "فرص عزل ترامب عن الرئاسة كبيرة".

وأضاف أنه "تم تقديم عريضة للكونجرس من النواب الديمقراطيين، للبدء في إجراءات العزل إذا لم يتم تفعيل حق نائب الرئيس مايك بنس في التعديل بالمادة ٢٥ من الدستور".



ولفت إلى أن "تفعيل حق بنس جار على قدم وساق، وإن لم يحصل فسيقوم مجلس النواب والشيوخ، بما لهم من أغلبية بإجراءات عزل ترامب".

والأربعاء، دعا ترامب أنصاره للتظاهر ضد جلسة تصديق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، فاستجاب الآلاف منهم، لكن الأحداث تطورت لاقتحام مبنى الكابيتول، وحدوث أعمال شغب وسقوط 4 قتلى بينهم امرأة.





المساءلة بالعزل

ولم يستبعد القيادي الديمقراطي البارز أن "يكون ترامب معرضا للمساءلة على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس، وأن يعفي نفسه حتى لا يتعرض لذلك بعد انتهاء سلطته كرئيس".

وتابع رئيس المجلس الديمقراطي لولاية كاليفورنيا: "لذلك، فإن محاولتنا الحالية لعزل ترامب بهدف جعله مسؤولا عما حدث، وتتم المساءلة بالعزل".

وأردف: "ولكن من خلال خبرتي السياسية، لدينا سيناريو سابق عندما فاز باراك أوباما عام ٢٠٠٨ وتعهدنا بمعاقبة سلفه جورج بوش الابن، ولم يحدث".

وأعرب "عفالقة" عن أمله أن يكون الموقف مختلفا، معتبرا أن الأمر "لعبة سياسية، ونتمنى أن نكون قادرين على إحداث تغييرات".

هل يفعلها بنس؟

"بالطبع سيرفض ذلك"، هكذا ذهب "عفالقة" في رؤيته لموقف بنس من استخدام حقه في التعديل بالمادة، موضحا أن "ما يقوم به لحفظ ماء وجه ترامب بعدما تخلى الجميع عنه بسبب أفعاله، لكن في نفس الوقت، بنس لديه مكر سياسي عالي ويحاول كسب الجميع".

واستشهد على ذلك بقوله: "أمس موقفه عند التصويت كان غير متوقع من قبل الناس أو زملائه، لكنه وقف ضد ترامب".





وتابع القيادي الديمقراطي: "عند مصادقة الأصوات في المجمع الانتخابي، تصرف بنس بطريقة وكأنه الرئيس، ثم أشيعت احتمالات حول عزل الرئيس، ولكن بعدها تبين لنا أن ترامب مازال في موقعه".

وعزا "عفالقة" التنبؤات بعزل ترامب أمس إلى "مهاتفة وزارة الدفاع والحرس الوطني لبنس وليس ترامب، لطلب أمره بتطويق العاصمة لحماية النواب ومجلس الشيوخ".

وثيقة العزل

عضو اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي لفت إلى أن "الديمقراطيين كانوا على قدم وساق لتجهيز وثيقة العزل، يينما حاول المتحدث باسم مجلس الشيوخ أن يرجئ الأمور لليوم الثاني، لكننا رفضنا ذلك لأنها كانت لعبة سياسية ليعطوا المعارضين فرصة لاستجماع أنفسهم والعودة".

وحول ردة فعل ترامب الذي يتوقع مراقبون رفضه لأي إجراءات لعزله، قال "عفالقة": "هذا شيء طبيعي، ولكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيفعله ترامب خصوصا الطريقة التي تعامل بها مع أعمال الشغب والإرهاب.. أيضا تعهده أمس بنقل السلطة بشكل سلمي كان مفاجئا".

واعتبر أن استقالات موظفي ومسؤولي الإدارة الأمريكية، ليست سوى "مشاهد اللحظات الأخيرة"، مضيفا: "لا أعتبر هذه الاستقالات خطوة إيجابية أو سلبية، كل ما يمكنني قوله أن هذه لحظات أخيرة أرداوا أن يدعوا أنهم مع الشعب الأمريكي".

يوم التنصيب

وردا على سؤال بشأن المخاوف من تكرار أعمال شغب مماثلة لاقتحام الكونجرس بحلول يوم التنصيب، قال: "نعم متخوفون، وكل شيء وارد في ظل انتشار السلاح والبلطجة والجهل في أوساط العناصر المشاغبة".

لكن "عفالقة" سرعان ما أكد أن "الولايات الأمريكية على أهبة الاستعداد، حيث يوجد في كل ولاية الحرس الوطني الذي يتحرك في حالة الطوارىء بناء على قرار حاكم الولاية وليس من الحكومة الفيدرالية".

ووصف الديمقراطي اقتحام الكونجرس بأنه "فاجعة وتهديد كبير للأمن القومي"، كما وصف المقتحمين ممن نفذوا أعمال شغب واعتداء بأنهم "ليسوا مليشيات جديدة، وإنما هم داعش أمريكا"، على حد قوله.





واستنكر "عفالقة" أي حديث عن المؤامرة ضد ترامب، معتبرا أن نظرية الموامرة ليس لها أي مصداقية، وفي الانتخابات الأمريكية كان هناك حقائق وليس تزوير. نحن في دولة دستورية وكل شيء يسير وفق القانون، وهذا حدث في كل القضايا المرفوعة".

وبعبارات صريحة، اختتم مسؤول اللجنة النفيذية، وهي أعلى هيئة في الحزب الديمقراطي، حديثه بقوله: "نحن فزنا ليس لأن الأمريكيين يحبون جو بايدن أو نائبته كامالا هاريس، ولكن كرهم لأفعال ترامب دفعهم للتصويت لصالح بايدن".

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