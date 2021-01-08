مقتل قيادي بـ"الشباب" خلال صد هجوم للحركة جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، مقتل 9 إرهابيين بينهم قيادي خلال صد هجوم لمليشيا "الشباب" على قاعدة عسكرية بمديرية دينسور بمحافظة باي جنوب البلاد.

ونقل موقع إذاعة صوت الجيش الرسمي عن قائد "الفرقة 60" محمد شيخ عبدالله عن قوله: "قتل الجيش الخميس، قائدًا بارزًا في حركة الشباب وثمانية من حراسه الشخصيين ."



وأضاف، " جاء ذلك بعد أن حاول المسلحون مهاجمة قاعدة عسكرية في مديرية دينسوربمحافظة باي جنوب غرب الصومال".

وتابع، "أن الجيش كان لديه تقارير استخباراتية عن هجوم وشيك لعناصر الشباب، لذلك تمكنت القوات من إحباطه في الوقت المناسب".

وكشف عبد الله "أن القيادي الإرهابي يدعى مختار نوروكان، ويشغل منصب قائد حركة الشباب في محافظة باي ".

وأشاد القائد العسكري بالمعلومات الاستخباراتية التي مكنتهم من إحباط الهجوم وتكبيد المليشيا خسائر فادحة، قائلا: إنها "تساعد على توخي الحذر وإفشال هجمات المتطرفين على قواعد الجيش".

ومؤخرا، صعد الجيش الصومالي من عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية، وقام بتحرير عدة بلدات تسيطر عليها في جنوب ووسط البلاد، وألحق خسائر فادحة بقتل قيادات ومسلحين تابعين لها.

ويسعى الجيش الصومالي إلى تقليص قدرات حركة الشباب الإرهابية وضربها في العمق بشكل استباقي والحد من صحوة متوقعة من جانب الإرهابيين، نتيجة للقرار الأمريكي بسحب القوات من الصومال بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.