ترامب يواجه تهديدات بالعزل للمرة الثانية بعد أعمال الشغب في الكابيتول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مع بقاء 12 يوماً فقط على انتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب، واجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته اليوم الجمعة، تهديدات متزايدة بالاقالة غير المسبوقة للمرة الثانية في أعقاب اقتحام حشد من مؤيديه لمبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت كاثرين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب لشبكة سى إن إن الإخبارية، إن الديمقراطيين فى الكونجرس قد يقدمون مواد الإقالة إلى البرلمان للتصويت عليها في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل .

وقالت إن الديمقراطيين سيمضون قدما في الإجراءات بسرعة إذا لم يستمع نائب الرئيس مايك بنس لدعوات لعزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي أشارت التقارير إلى أنه لن يفعل ذلك.

ولم تفلح محاولة عزل ترامب في عام 2019، حيث برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من التهم الموجهة إليه.

وفي مواجهة الدعوات للإطاحة به، وكذا أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين الفارين، ندد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته أخيرا " بأعمال العنف والخروج على القانون والفوضى" التى تعرض لها المجلس يوم الأربعاء الماضي .

وفي مقطع فيديو نُشر أمس الخميس، وعد ترامب أيضًا بانتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. بيد أنه لم يعترف بدوره في إثارة غضب المؤيدين له بادعاءات لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات .

وكان المئات من مثيري الشغب الموالين لترامب اقتحموا يوم الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول في واشنطن، رمز الديمقراطية الأمريكية. وأطلقت أعيرة نارية ولقي خمسة أشخاص حتفهم في أعمال العنف، بمن فيهم ضابط شرطة.

وتسبب الغوغاء في وقف جلسة مشتركة في الكونجرس كان المشرعون بصدد تأكيد فوز بايدن خلالها في انتخابات تشرين ثان/نوفمبر الماضي.