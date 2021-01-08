شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي تناقش مع الجيش سبل منع ترامب من «شن ضربة نووية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، أنها تواصلت مع الجيش للتأكد من أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يكون قادراً على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونجرس سيتحرك إذا لم يتنحّ سريعاً.

وكتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة إلى زملائها الأعضاء «تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الاطلاق ويأمر بضربة نووية»، متعهدة أن يتحرك الكونجرس في حال لم يتنحّ ترامب «طوعاً وفي وقت وشيك»، من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك.

وقالت بيلوسي عبر «تويتر» في وقت سابق اليوم، إن تنحية ترامب «أمر ملحّ يرتدي أهمية قصوى». مؤكدةً أن الكونجرس سيتخذ «إجراء» إذا لم يستقل ترامب طواعية.