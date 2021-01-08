شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لمشتبه بتخطيطه هجمات مومباي 2008 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهور (باكستان): أ ف ب

حكمت محكمة في لاهور شرق باكستان على أحد المشتبه بتخطيطهم لهجمات مومباي التي أودت بـ166 شخصاً في العام 2008، بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.

وزكي الرحمن لاخفي في الستينات من العمر وهو أحد قادة جماعة «عسكر طيبة»، المنظمة المحظورة والتي تتهمها الهند والولايات المتحدة بأنها وراء هجمات مومباي.

وتم القبض على لاخفي السبت في لاهور من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب. واتهم باستخدام المستوصف الذي كان يديره في تلك المدينة لجمع الأموال من أجل نشاطاته العسكرية.

ويعتبر زكي الرحمن لاخفي القائد العسكري وقائد عمليات «عسكر طيبة» من جانب مجلس الأمن الدولي الذي يتهمه بتنفيذ عمليات مسلحة خصوصاً في الشيشان والبوسنة والعراق وأفغانستان.

وفي شباط/فبراير 2020، حكم القضاء الباكستاني على مشتبه به آخر في هذه الهجمات هو حافظ سعيد، بالسجن لخمس سنوات ونصف السنة.