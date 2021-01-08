شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تعلن حالة الطوارئ لمواجهة ارتفاع إصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عمدة لندن صديق خان، الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم إدخال أكثر من 800 مريض بكوفيد-19 يومياً إلى مستشفيات لندن.

وقال خان إن معدلات الإصابة المتزايدة «تضع ضغطاً هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني الضغط أصلاً»، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 في المئة، أي من 640 إلى 908 في الأسبوع حتى 6 يناير.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أعلن، اليوم الجمعة أن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرداً في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.

(وام)