شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الجمعة، في حادث تحطم طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز «بايبر» في منطقة سانت بطرسبورغ عاصمة الشمال الروسي.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الإقليمية قوله إن ثلاثة أشخاص قتلوا - رجلان وامرأة- جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز «بايبر» أثناء إقلاعها من مطار جوستيليتسا في منطقة لومونوسوف بمنطقة سانت بطرسبورغ الروسية عند الساعة 15.05 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ سارعت الى مكان الحادث. ويعمل فريق تحقيق ميداني لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

(وام)