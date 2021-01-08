مقتل 13 مدنياً في هجوم لـ«بوكو حرام» شمالي الكاميرون

دوالا - أ ف ب

أكد شرطي وزعيم محلي كاميروني محمد شيتيما أبا، الجمعة، مقتل 13 مدنياً بينهم 8 أطفال، عندما فجرت انتحارية نفسها خلال هجوم نفذه متطرفون على قرية في شمالي البلاد.

وقال أبا إن متطرفين هاجموا بلدة موزوغو الصغيرة منتصف الليل حاملين سواطير وهم يهتفون «الله أكبر»، وهو أيضاً ما أكده عضو في لجنة الدفاع المحلية التي حاولت صد الهجوم.

واستغلت امرأة كانت بين المهاجمين الفوضى لتفجير العبوة التي كانت تحملها وسط مجموعة من السكان الذين كانوا في طريقهم للاحتماء في غابة مجاورة، بحسب المصدرين.

وأوضح أبا: «لقد اخترقوا المجموعات السكانية. جماعة بوكو حرام تلحق أضراراً متزايدة هنا». وتابع: «لكن يبدو أنه لم تعد لديهم الوسائل للهجوم ضمن مجموعات مسلحة بالبنادق»، في إشارة إلى السواطير التي استخدمت في الهجوم. وأضاف: «إنهم يستخدمون مزيداً من القنابل المحلية الصنع».

وأضاف مسؤول في الشرطة المحلية، أن «13 مدنياً قتلوا، بينهم طفلان يبلغان 4 و5 سنوات، إضافة إلى ستة مراهقين». وأكد الزعيم المحلي هذه الحصيلة موضحاً أن بين القتلى امرأة وأطفالها الثلاثة. وألقى كلا المصدرين باللوم في الهجوم على بوكو حرام. وبحسب الشرطي، قتل أحد المهاجمين، إضافة إلى الانتحارية على أيدي رجال لجنة الدفاع المحلية.

وازدادت الهجمات التي تنفذها جماعة «بوكو حرام» وفرع منشق من تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا، في السنوات الأخيرة على قوات الأمن والمدنيين في أقصى شمالي الكاميرون، وكذلك في المناطق المتاخمة للدول الثلاث المجاورة نيجيريا والنيجر وتشاد. وكثيراً ما يقوم المتطرفون بخطف المدنيين خصوصاً النساء والأطفال.