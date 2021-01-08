شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا في «سباق مع الزمن» لاحتواء إنفلونزا الطيور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوردو (فرنسا) - أ ف ب

أعلن وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينور ماندي، الجمعة، أنه سيتم إعدام مئات الآلاف من البط في جنوب غربي البلاد، متحدثاً عن سباق مع الزمن في مواجهة فيروس إنفلونزا الطيور الشديد العدوى.

وقال ماندي إنه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم ذبح نحو 400 ألف بطة في مقاطعة لاند (جنوب غرب)، وسيتم ذبح مئات آلاف بشكل إضافي، هذا أمر أكيد، وذلك قبل زيارة لمربي طيور متضررين في هذه المقاطعة المعروفة بإنتاج كبد الإوز المسمن.

وأقر الوزير، بأنه ليس بوسعه تحديد عدد البط الذي سيبقى من أصل خمسة ملايين من البط الموجود حالياً في مزارع هذه المقاطعة.

وقال: «هدفي هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن، والهدف هو تخفيف العدد بشكل كبير لاحتواء الوباء».

وأضاف أن إعدام مئات آلاف من البط، أمر هائل أساساً للأسف، لكنه ليس كافياً، موضحاً: «يبدو أننا لم نتحرك بالسرعة الكافية»، في معرض تبريره إجراءات توسيع عمليات الذبح الوقائي لخلق فراغ صحي ضمن مساحة خمسة كلم في محيط بؤر الإصابة، وكذلك مناطق عازلة يحظر دخول أي من الدواجن إليها أو الخروج منها.

لكن دينور ماندي، أشار إلى وجود بروتوكولات صحية صارمة في عملية الذبح، مؤكداً أنه سيتم تعويض مربي الدواجن اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ورصدت سلالة «اتش 5 ان 8» لإنفلونزا الطيور المنتشرة أيضاً في أماكن أخرى في أوروبا، لأول مرة في مزرعة بفرنسا في مطلع ديسمبر، ما أدى بشكل خاص إلى فرض الصين حظراً على الدواجن الفرنسية.