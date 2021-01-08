شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 23652 إصابة جديدة بـ«كورونا» و454 حالة وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-وام

أعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 23652 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و454 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة وانخفاضاً في حالات الوفاة مقارنة بمعدلات الخميس، 23541 إصابة و506 وفيات.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كورونا» 3 ملايين و332 ألفاً و142 إصابة، منها 60911 حالة وفاة مع تماثل 21677 مريضاً للشفاء من «كوفيد-19» خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليونين و731 ألفاً و723 شخصاً.

وأعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز «غاماليا» الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في وقت سابق، أن أكثر من مليون مواطن روسي تلقوا حتى الآن لقاح «سبوتنيك V» ضد فيروس «كورونا»، موضحاً أن نحو 1,5 مليون جرعة ستكون متاحة حتى نهاية الأسبوع الحالي.