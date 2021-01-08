شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن أحضر حفل تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، الجمعة، إنه لن يحضر حفل تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير / كانون الثاني وذلك بعد ساعات من تعهده بانتقال سلس للسلطة.

وكان متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونجرس ومايك بنس، نائب الرئيس الحالي وحكومة دونالد ترامب «التصرف بالشكل الذي يرونه مناسباً» في مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور.

وأدلى المتحدث آندرو بيتس بهذا التصريح رداً على سؤال عن دعوات مساءلة ترامب وعزله على الفور بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) يوم الأربعاء.

وقال بيتس: «الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان بنس نائب الرئيس والحكومة والكونجرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسباً».

وصرحت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أنها تحدثت مع رئيس الأركان الأمريكي بشأن منع ترامب من "بدء حرب أو شن ضربة نووية"، مؤكدةً أن الكونجرس سيتخذ "إجراء" إذا لم يستقل ترامب طواعية

وقالت بيلوسي عبر "تويتر" في وقت سابق اليوم، إن تنحية ترامب "أمر ملح يرتدي أهمية قصوى".