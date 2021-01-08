شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف عن موعد فتح منافذها البرية والبحرية والجوية بشكل كامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، بأنه إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 1ـ 12ـ 2020 المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18ـ 5ـ 1442هـ الموافق 2ـ1ـ2021 المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحوّرة من الفيروس أسرع في الانتشار، ولانخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابات منخفضة في المملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطرة جراء الإصابة بالمرض، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه سيتم ابتداء من الأربعاء 18ـ 8 ـ 1442هـ الموافق 31ـ3ـ2021 ما يلي: أ ـ السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها. ب ـ رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل. ج ـ فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل. د ـ يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. (واس)