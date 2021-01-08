شكرا لقرائتكم خبر عن حارب «كورونا» منذ ولادته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد الدسوقي – ”الخليج 365”

غادر طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، مستشفى مدينة فالنسيا الإسبانية هذا الأسبوع وسط تصفيق حار من قبل طاقم المستشفى، بعدما هزم فيروس كورونا المستجد في معركة شرسة استمرت لأكثر من شهرين.

وولد الطفل في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، «في حالة ممتازة» ولكن عندما عاد إلى المنزل، أصيب بـ «كوفيد 19»، من خلال شقيقه الذي كان حاملاً للفيروس، ولم تظهر عليه أعراض، ليعود على الرضيع إلى المستشفى وهو في عمر تسعة أيام لتلقي العلاج.

وقالت والدته إنه «قضى بعض الوقت في وحدة العناية المركزة، واستمرت حالته في التحسن إلى أن هزم هذا الفيروس اللعين».

يذكر أن دراسات طبية عدة، قالت إن الأطفال والشبان الصغار أقل عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا المستجد، بسبب استجابتهم المناعية الفريدة للفيروس.