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حارب «كورونا» منذ ولادته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد الدسوقي – ”الخليج 365”
غادر طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، مستشفى مدينة فالنسيا الإسبانية هذا الأسبوع وسط تصفيق حار من قبل طاقم المستشفى، بعدما هزم في معركة شرسة استمرت لأكثر من شهرين.
وولد الطفل في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، «في حالة ممتازة» ولكن عندما عاد إلى المنزل، أصيب بـ «كوفيد 19»، من خلال شقيقه الذي كان حاملاً للفيروس، ولم تظهر عليه أعراض، ليعود على الرضيع إلى المستشفى وهو في عمر تسعة أيام لتلقي العلاج.
وقالت والدته إنه «قضى بعض الوقت في وحدة العناية المركزة، واستمرت حالته في التحسن إلى أن هزم هذا الفيروس اللعين».
يذكر أن دراسات طبية عدة، قالت إن الأطفال والشبان الصغار أقل عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا المستجد، بسبب استجابتهم المناعية الفريدة للفيروس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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