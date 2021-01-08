شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية للأسهم في الأسبوع الأول من 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

حققت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات أداء قوياً خلال الأسبوع الأول من عام 2021، وسط نزعة شرائية قوية للمستثمرين الأجانب غير العرب، إضافة إلى تزايد وتيرة نشاط الاستثمار المؤسسي، ما دفع بمؤشر سوق دبي المالي نحو الأعلى بنحو 5.37%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.35%.

وسجل الاستثمار الأجنبي محصلة شراء في الأسهم المحلية خلال أسبوع بنحو 452 مليون درهم، وتعد من أعلى الاستثمارات الأجنبية الأسبوعية، كما سجلت المؤسسات محصلة شرائية قوية بلغت 307 ملايين درهم.

بلغت سيولة المستثمرين خلال الأسبوع نحو 3.72 مليار درهم، بتداول 1.91 مليار سهم، وشهد سوق دبي نحو 1.71 مليار درهم، بتداول 1.46 مليار سهم، فيما شهد سوق أبوظبي أكثر من ملياري درهم، بتداول 456.5 مليون درهم.

مؤشر سوق دبي المالي

سجل مؤشر سوق دبي المالي خلال الأسبوع الأول من عام 2021، أفضل أداء أسبوع له في أكثر من 8 شهور تقريباً، بعدما ارتفع المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع بنسبة 5.37%، مضيفاً 133.7 نقطة مكاسب ليغلق فوق مستوى 2600 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أواخر فبراير 2020، وأغلق المؤشر بنهاية جلسة الخميس عند 2625.66 نقطة.

واتخذ مؤشر سوق دبي المالي حركة صعودية منذ بداية العام الجاري، ليسجل أعلى مستوى عند 2625.92 نقطة، وذلك من أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 2491.97 نقطة.

وكان قطاع الاستثمار في سوق دبي الأفضل أداءً منذ بداية العام الجاري، بنسبة 15.17%، وذلك مع ارتفاع سهم سوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 26.88% إلى 1.18 درهم، بتداولات قوية بلغت 249 مليون درهم، ليسجل السهم أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات تقريباً. وارتفع سهم «دبي للاستثمار» 12.4%، و«شعاع كابيتال» 3.7%.

وارتفع البنوك 3.9%، بعدما تلقى دعماً قوياً من سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 6.8% ليغلق عند 11 درهماً، بتداول 127.8 مليون درهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.74% إلى 4.69 درهم، بتداول 164.8 مليون درهم، وارتفع أيضاً سهم الإدراج المزدوج «جي إف إتش المالية» 4.77% إلى 0.637 درهم، بتداول 98.3 مليون درهم، وارتفع «المشرق» 2.8%، و«أملاك» 4.7%.

وارتفع العقارات 7.8%، وسط أداء استثنائي لسهم «إعمار العقارية» والذي سجل أفضل أداء في المؤشر خلال الفترة، بعدما ارتفع بنسبة تجاوزت الـ11% إلى 3.92 درهم، بتداولات قوية بلغت 381 مليون درهم، كما ارتفع «داماك» 6.9%، و«إعمار للتطوير» 3.6%، و«إعمار مولز» 2.2%، و«الاتحاد العقارية» 4.6%،و«ديار» 4%.

وصعد النقل 2.07%، بعدما ارتفع «أرامكس» 1.14% إلى 4.43 درهم، و«العربية للطيران» 3.12 % إلى 1.32 درهم، و«الخليج للملاحة» 6%.

وتراجع السلع 2.4%%، متأثراً بانخفاض سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بنسبة 5.6% إلى 0.084 درهم، بتداول 8.3 مليون درهم، وتعرض السهم لضغوطات قوية خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان المساهم الاستراتيجي عن نتيه شراء 100% من أسهم الشركة، وفي المقابل، ارتفع سهم «الإمارات للمرطبات» 32%، و«دبي للمرطبات» 3%.

وتراجع التأمين 0.25%، على الرغم من ارتفاع «دار التكافل» 4.6%، و«أمان» 1%، بينما تراجع «سلامة» هامشياً بنسبة 0.12%.

وارتفع قطاع الخدمات 1%، مع ارتفاع سهم «تبريد» 1.13% إلى 2.68 درهم، و«أمانات» 0.85%.

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أول أسبوع من عام 2021، أداءً جيداً، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ مطلع ديسمبر الماضي، كما أنه أول ارتفاع بعد تراجع لأسبوعين متتاليين، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر يناير 2020.

وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 2.35%، بما يعادل 118.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 5163.74 نقطة، مرتفعاً من أدنى نقطة عند 5045.19 نقطة.

وكان قطاع البنوك الداعم الأكبر للمؤشر، بعدما ارتفع بنسبة 3.2%، مدفوعاً بارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 4.6% إلى 13.5 درهم، بتداول 494.2 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.7%، و«الشارقة الإسلامي» ارتفع بدوره 1.5%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.3% إلى 6.12 درهم، بتداول 130 مليون درهم.

وارتفع قطاع العقار 2.45%، وخاصة مع صعود لافت لسهم «رأس الخيمة العقارية» 12.7% إلى 0.541 درهم، بتداول 35.4 مليون درهم، كما ارتفع السهم القيادي «الدار» 1.9% إلى 3.21 درهم، بتداولات قوية بلغت 473.4 مليون درهم.

وارتفع قطاع الاتصالات 2.37%، مدفوعاً بارتفاع «اتصالات» السهم القيادي الرئيسي في القطاع، بنفس النسبة عند 17.3 درهم، بتداول 93 مليوناً.

وارتفع الطاقة 1.54%، وسط تباين في أداء أسهم القطاع، وخاصة مع ارتفاع سهم «أدنوك للتوزيع» 3.2% إلى 3.87 درهم، وتراجع «دانة غاز» طفيفاً بنسبة 0.84%، و«طاقة» 0.7%.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 0.14%، متأثراً بتراجع سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 5.8% ليغلق عند 1.13 درهم، ومتجاهلاً ارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.33% إلى 42.14 درهم، بتداول 413.4 مليون درهم، كما ارتفع «إشراق» 3.4%.

وفي الصناعة، ارتفع سهم «جلفار» 5.2%، و«أركان» 1.36%، و«سيراميك رأس الخيمة» 1.33%. وفي السلع، صعد سهم «أغذية» 3.39% إلى 4.39 درهم، مع استكمال توحيد الأعمال مع «الفوعة».

الاستثمار الأجنبي وأظهرت بيانات التداول في السوقين أن المستثمرين الأجانب غير العرب، سجلوا محصلة الشراء الوحيدة، حيث بلغ صافي استثمارهم كمحصلة شراء نحو 452 مليون درهم، منها 213.6 مليون درهم في أبوظبي، 238.4 مليون درهم في دبي، لتصل مشترياتهم في السوقين إلى 1.32 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 871 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل العرب والخليجيون والمواطنون محصلة بيع بنحو 452 مليون درهم، منها 71.4 مليون درهم للعرب، و 74.5 مليون درهم للخليجيين، و303 ملايين درهم للمواطنين.

كما أظهرت بيانات التداول حسب نوع المستثمر، توجه الاستثمار المؤسسي نحو الشراء في السوقين، بنحو 307.3 مليون درهم كمحصلة شراء، ومثلها محصلة بيع للمستثمرين الأفراد، وتوزعت محصلة الشراء ما بين 251.7 مليون درهم في دبي، و 56 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 2.3 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 2.06 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى سيطرة تداولات الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع، بينما جاءت السيولة في سوق أبوظبي من المؤسسات.

السيولة واتجه الجزء الأكبر من السيولة الأسبوعية على 5 شركات، بقيادة «أبوظبي الأول» بعدما استقطب 494.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 473.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 413.4 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بـ381 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 249 مليون درهم.