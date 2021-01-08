شكرا لقرائتكم خبر عن ساينز بطل المرحلة السادسة من رالي دكار السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز سائق ميني المرحلة السادسة من رالي دكار السعودية بين القيصومة وحائل بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية، متقدماً على السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، فيما بقي الفرنسي ستيفان بيرتهانسل في صدارة الترتيب العام.

وساينز الفائز في المرحلة الأولى، الاثنين، والمتوج باللقب ثلاث مرات، قطع مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها مئة كيلومتر بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة الخميس، متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوان عن الراجحي سائق تويوتا الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث.

وقال الراجحي:«ضغطنا وقدمنا أداء جيداً، وساينز لم يكن لديه ما يخسره. أول رالي في مسيرتي كان في حائل، وأنا حالياً أستمتع وأكتسب الخبرة».

أما العطية فأشار إلى مشاكل في الإطارات، قائلاً «إذا زدنا السرعة فإن الإطار لا يتحمل الصدمة. لكن رغم ذلك فإن النتيجة جيدة وهي مؤشر ممتاز، ولدينا الأسبوع المقبل الذي سيكون صعباً على الجميع».

وبقي بيترهانسل «سيد دكار» حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدرجات) في صدارة الترتيب بعدما حل رابعاً متقدماً بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات، وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.

أما في فئة الدراجات، فحقق الإسباني جوان باريدا فوزه الثالث في نسخة هذا العام في المرحلة.

وقطع باريدا (هوندا) مسافة 338 كلم في زمن 3,45,27 ساعة متقدماً بفارق 13 ثانية فقط عن روس برانش من بوتسونا (ياماها) و53 ثانية عن الأسترالي دانيال ساندز (كاي تي إم).