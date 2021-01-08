القادسية يسقط الأهلي بثلاثية والهلال يواصل التعادلات

الرياض: عيسى الحكمي

تلقى أهلي جدة خسارته الثانية توالياً في الدوري السعودي للمحترفين عندما سقط أمام مضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف وفرط الفريق الجداوي للمرة الثانية في فرصة اللحاق بالمتصدر الهلال على الرغم من تعثر الأخير بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه الباطن.

واحتفظ الهلال بالصدارة برصيد 25 نقطة، في حين تجمد رصيد الأهلي على 22 نقطة محتفظاً بالمركز الثاني، وصعد القادسية إلى 17 نقطة في المركز العاشر، كما رفع الباطن رصيده إلى 12 نقطة.

جاءت خسارة الأهلي بنفس السيناريو الذي سقط فيه الفريق أمام التعاون في الجولة الماضية 0-3؛ حيث استغل القادسية سوء التنظيم الدفاعي لكتيبة الصربي فلادان ميلوفيتش الذي بات مصيره محفوفاً بالخطر مع الأهلي.

تقدم الكولومبي اسبيريا للقادسية في الدقيقة 12 عن طريق كرة ثابتة سددها على يمين الحارس الدولي محمد العويس، وقبل إعلان الحكم نهاية الشوط الأول أضاف الظهير القدساوي حمد اليامي الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة تمكن أصحاب الأرض من ضرب دفاعات الأهلي بسهولة ورسم فرصة الهدف لليامي.

وبينما كان الضيوف يبحثون عن تقليص الفارق عاد القادسية في الدقيقة 76 ونفذ مرتدة جديدة هيأ من خلالها اسبيريا كرة على طبق من ذهب أثمرت الهدف الثالث عبر حسن العمري الذي سدد على يسار العويس، وسجل البديل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 88 هدفاً شرفياً للأهلي لم يمنع الخسارة القاسية.

وشهدت المباراة طرد إبراهيم الشعيل من القادسية «84» بينما كانت لقطة الإثارة بعد صافرة النهاية عندما حدثت مشادة كلامية بين حارس الأهلي محمد العويس وأحد المتواجدين في المدرجات، ما جعل حارس الأهلي يحاول الصعود للمدرج في مشهد تم احتواؤه من قبل إداري الأهلي والقادسية، قبل أن تقوم إدارة الأهلي بتحرير شكوى ضد إداريين من نادي القادسية.

وكان الهلال المتصدر هو الآخر قد واصل سلسلة تعادلاته للمرة الثانية وهذه المرة أمام الباطن الذي نجح في إدراك التعادل مرتين بعدما قدم أداء كبيراً أمام نجوم الهلال، وكان «السماوي» قريباً من الانتصار وإحداث المفاجأة في أكثر من لقطة.

تقدم محمد كنو بالهلال في الدقيقة 24، وسجل الهولندي يوسف الجبلي التعادل للباطن في الدقيقة 35 من جملة بينه وبين مواطنه الرايحي، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال بعد متابعته لكرة مرتدة من القائم وبعد مراجعة الحالة في غرفة التقنية تم احتساب الهدف.

وفي الشوط الثاني تمكن المدافع البرازيلي ريناتو شافيز، من تسجيل هدف التعادل للباطن في الدقيقة 61 بضربة رأسية لم يتمكن حبيب الوطيان حارس الهلال من ردها ليقتسم الفريقان نقطتي التعادل.