شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت صحو إلى غائم جزئياً وبارد ليلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلا وفي الصباح الباكر، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر شمالاً وتكون شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر في نشرته اليومية، أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً، يضطرب أحياناً خاصة صباحاً، فيما سيحدث المدّ الأول عند 08:56 والثاني عند 22:38 والجزر الأول عند 16:19 والثاني 03:05.

ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المدّ الأول عند 19:36 والثاني عند 06:10 والجزر الأول عند 12:33 والثاني عند 00:50. (وام)