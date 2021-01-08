شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقرر التجديد التلقائى لكل المشتركين فى مشروع العلاج لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة الصحفيين، أنه فى ظل الإجراءات التى تتخذها النقابة لحماية أعضائها من انتشار فيروس كورونا وتحملها هذه المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام أعضاء النقابة، قرر مجلس النقابة التجديد التلقائي للعام الجديد (2021) لكل الزملاء المشتركين في مشروع العلاج للعام الماضي (2020) وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة.

وأضافت نقابة الصحفيين، فى بيان لها، أنه يمكن للمشتركين الجدد استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفى العلاج حتى يقوم بالاشتراك، مشيرة إلى أن أي تغيير بالمستندات أو العناوين للمشتركين بجدول المعاشات أو الوفاة مخصص لهم وحدهم هذا الرقم عبر الواتس: 01095118336.

ولفتت نقابة الصحفيين إلى أنه يمنح الزملاء فترة زمنية تمتد لنهاية شهر فبراير القادم لسداد قيم الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يختار كل منهم ما يناسبه من طرق السداد التالية:

1 - عبر السداد والتحويل عن طريق خدمة "فوري" وسيتم تفعيلها اونلاين من الثلاثاء المقبل 13 يناير.

2 - الزملاء من غير الصحف القومية والمعاشات الراغبين في خصم الاشتراك كاملا بحسب قواعد العام السابق من البدل أو المعاش الخاص بهم، يقومون إرسال ما يفيد موافقتهم على هذا عبر أرقام الواتس التالية:

( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، أو البريد أو الإيميل الخاصين بالنقابة.

3 - الزملاء من الصحف القومية، والخاصة والحزبية لمن يرغب، يتم تجميع اشتراكاتهم وإرسالها بكشف مفصل مع مندوب واحد لدفعها بمقر النقابة.

4 - كل الزملاء الراغبين في تقسيط الاشتراك، يقومون بإرسال هذه الرغبة عبر أرقام الواتس الواردة سابقا في البند رقم (2).

ويتم استلام كارنيهات العضوية والعلاج عبر أحد الطرق التالية:

عبر خدمة التوصيل من "فوري" لمن يرغب من الزملاء وهى ضمن الخدمات المتاحة مع تفعيل الخدمة.

ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المشتركين بجدول المعاشات والوفاة.

ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المغلقة صحفهم أو المفصولين أو المستقيلين، على أن يقوم الزملاء بتأكيد عناوينهم الحالية لإرسال الكارنيهات عليها عبر الواتس على الارقام التالية:

( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 ).

يتسلم مندوب من كل صحيفة الكارنيهات الخاصة بالزملاء بها من مقر النقابة، ليتم تسليمها لهم بمقر صحيفتهم.

ونوهت النقابة إلى أنه فى حال انتهاء فترة السماح الممتدة حتى نهاية فبراير، بعدم قيام أي من الزملاء بدفع قيمة اشتراكات عضويته ومشروع العلاج، سيلغى اشتراكه في المشروع وستحصل منه كامل المبالغ التي قد يكون استخدمها في أي من خدماته، وسترحل قيمة اشتراك عضويته للعام القادم.