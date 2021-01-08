شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أعضائها المعينين بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضائها الذين نالوا ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعيين فى مجلس النواب، من بين 28 عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، وهم هدى عبد الستار وآية مدنى وعماد خليل.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لنوابها التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام، تطبيقًا لشعار برلمان بمفهوم جديد، كما تقدمت التنسيقية بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه المتواصل بتمكين الشباب وحرصه علي اختيارهم.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمت للحياة السياسية المصرية 12 نائبا بمجلس الشيوخ، و28 نائبا بمجلس النواب و6 أعضاء باللجان النوعية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعود قصة نجاح هذا الكيان الشبابى إلى حالة التناغم الشديد بين أعضائه والتوافق حول المصلحة العامة للوطن، وكذلك لما يتمتع به أعضاءه من الثقافة العالية والخبرة التى اكتسبوها من عملهم فى المجال العام بصفة عامة والسياسى والمجتمعى بصفة خاصة.