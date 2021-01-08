الثنائي الكوميدي حسن ومحسن يكشفان تفاصيل تجربتهما مع حسن الفد – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشف الثنائي الكوميدي، حسن ومحسن، تفاصيل مشاركتهما في سلسلة حسن الفد الأخيرة “طوندونس”، التي عرضت في رمضان الماضي.

وقال الثنائي في حديثهما لـ”اليوم 24″، إن لقاءهما بحسن الفد كان في عرض كوميدي خارج أرض الوطن، وهو ما جعله يمنحهما فرصة المشاركة في سلسلته “طوندونس”، معتبران أن لكنتهما الشمالية لعبت دورا في حصولهما على هذه الفرصة.

ويحضر الثنائي حسن ومحسن، على موقع “يوتوب” بشكل متواصل عبر سلسلة يقدمانها على قناتهما في “يوتوب”، الذي يعتبرانه وسيلة لتقريبهما من الجمهور بشكل أنجع مقارنة مع التلفزة.

وأشار حسن، ومحسن أنهما يحاولان استحضار المواقف، وتمرير رسائل مفيدة في نوع الكوميديا، التي يقدمانها للجمهور.