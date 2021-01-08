مصرع تلميذة في وزان بعدما جرفتها سيول أحد الوديان.. ومطالب بتوقيف الدارسة حضوريا بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - عبدالحي حسين - لقيت تلميذة من ضواحي وزان، اليوم الجمعة، مصرعها غرقا، بعدما جرفتها سيول أحد الوديان، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التلميذة، التي تدرس في إعدادية أبي بكر الرازي، والتي لم يكن عمرها يتجاوز 15 سنة، تنحدر من دوار الهواوس جماعة المجاعرة، ضواحي إقليم وزان، وكانت في طريقها إلى الاعدادية المذكورة، إلا أن سيول أحد الوديان جرفتها فلقيت مصرعها على إثر ذلك غرقا.

وتعليقا على الحادث، دعا نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، في حديثه مع “اليوم 24″، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تعليق الدارسة حضوريا، في جميع المؤسسات التعليمية في الإقليم، وضواحيه.

وأكد المتحدث نفسه أن الوضع خطير في القرى المحيطة بوزان، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، والتساقطات المطرية الغزيرة، وطالب السلطات العمومية بوضع حواجز أمام الوديان، وخلق لجنة اليقظة، لتتبع الوضع.