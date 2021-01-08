حجيب يتحدث عن أغنية “الدق تم”: كل واحد يعبر عن حبه للوطن بطريقته – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - بعد حوالي أسبوع من إطلاق أغنيته الجديدة “الدق تم”، التي لقيت صدى واسعا، وجه الفنان الشعبي، حجيب، الشكر إلى الجمهور، الذي تفاعل مع عمله الجديد، موضحا أنه تعبير منه عن حبه للوطن.

وقال حجيب، في مقطع فيديو، اليوم الجمعة، إن كل مغربي يعبر عن حبه للوطن بطريقته، مفتخرا بالنجاح، الذي حققته أغنيته “الدق تم”، الصادرة في رأس سنة 2020.

واعتبر حجيب أن الصفة، التي يشترك فيها المغاربة أجمعين، هي حب الوطن، إذ كل منهم يعبر عنها بطريقته الخاصة، مبديا عرفانه لتفاعل الجمهور مع عمله الجديد.

وأعاد الفنان الشعبي، حجيب، لون العيطة إلى الأضواء، من خلال أغنيته “الدق تم”، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة.

واختار حجيب في أغنيته الجديدة القالب العيطي “لحساب” الموجود في صنف العيطة الزعرية، الذي يظهر من خلال لازمة “الدق تم”، إضافة إلى الشذرات الشعرية المسماة بـ”الحبة”.