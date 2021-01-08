قتيل ومفقودون يستغيثون.. تفاصيل حادث انهيار منزل في درب مولاي الشريف في الدارالبيضاء – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس مردوخ

أسفر انهيار منزل آيل للسقوط، صباح اليوم الجمعة، في درب مولاي الشريف، الحي المحمدي، عن قتيل، ومفقودين.

وانتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة أحد الضحايا، ونقلتها إلى مستودع الأموات، بينما تم إنقاذ شخصين، وتوجيههما نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تستمر عمليات البحث لإيجاد أشخاص آخرين محتملين.

وقال عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة، لـ”اليوم 24″، إن أسرة، تتكون من ثلاثة أشخاص، لايزالون على قيد حياة، داخل الأنقاض، داعين عناصر الوقاية المدنية إلى إغاثتهم.

وفي سياق ذاته، كشفت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي، اليوم، معطيات أخرى بشأن انهيار المنزل، آيل للسقوط في درب مولاي الشريف، الحي المحمدي على إثر التساقطات المطرية، التي عرفتها المدينة.

وأوضحت السلطات نفسها أن بعض الأشخاص احتلوا منزلا مدرجا ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط بشكل غير قانوني، بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة، إلا أن التساقطات المطرية أدت إلى انهياره.

وفور علمها بالحادث تدخلت السلطات المحلية، والأمنية، وعناصر الوقاية المدنية لتأمين البنايات المجاورة، ومباشرة عمليات البحث، إذ تم إنقاذ شخصين، ونقلهما إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تستمر عمليات البحث لإيجاد أشخاص آخرين محتملين.

يذكر أن شخصا توفي، ليلة أمس، جراء انھیار سقف فران تقلیدي، في زنقة آسفي في المدینة القدیمة جراء تھاطل الأمطار الغزیرة التي عرفتھا مدینة الدارالبیضاء.

كما خلف الحادث المذكور إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضروریة، إلا أن أحدهم توفي في الطریق إليه.

كما أن السلطات المحلیة، والأمنیة، وعناصر الوقایة المدنیة تدخلت لتأمین البنایات المجاورة، ومباشرة عملیات الإنقاذ.



