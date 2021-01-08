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كورونا عالميا: 88 مليون إصابة و 1.9 مليون وفاة

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الدمام - شريف احمد - قالت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 2ر88 مليون حتى صباح اليوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم 88 مليونا و 162 ألفا و 713 حالة حتى الساعة 1333 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقا لبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بسبب كوفيد- 19 بلغ مليونا و 900 ألف و808 حالات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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