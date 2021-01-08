شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا: 88 مليون إصابة و 1.9 مليون وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 2ر88 مليون حتى صباح اليوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم 88 مليونا و 162 ألفا و 713 حالة حتى الساعة 1333 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقا لبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بسبب كوفيد- 19 بلغ مليونا و 900 ألف و808 حالات.