شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 2.3 مليون شخص في "تيجراي" يحتاجون مساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير للأمم المتحدة أن القتال لا يزال مستمرا في عدة مناطق بإقليم تيجراي في شمال إثيوبيا وأن زهاء 2.3 مليون فرد، أو نصف سكان الإقليم تقريبا، يحتاجون إلى مساعدات.

ونُشر التقرير، وهو أشمل تقييم عام للموقف الإنساني في تيجراي منذ نشوب الصراع هناك في الرابع من نوفمبر، على الانترنت في وقت متأخر الخميس.

وقال التقرير إن إمدادات الغذاء محدودة للغاية مضيفا أن النهب منتشر على نطاق واسع وأن انعدام الأمن لا يزال واسع النطاق.

وتقاتل قوات الحكومة الاتحادية الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهو حزب سياسي كان يحكم الإقليم. وأعلنت الحكومة الانتصار في أواخر نوفمبر الماضي لكن الجبهة تعهدت بمواصلة القتال.