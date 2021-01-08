إجراءات لمنع ترامب من توجيه ضربة نووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، إجراءات منع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من شن أي هجوم نووي.

وقالت بيلوسي، في تصريحات صحفية: " تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية".

وأضافت: "لا يمكن أن نسمح بأن يكون وضع هذا الرئيس (المختل) أكثر خطورة".

وتابعت: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكانت بيلوسي أكدت أن "الرئيس ترامب أصبح شخصا خطيرا للغاية ومن الخطأ أن يبقى في منصبه".

وأوضحت أنه "إذا تم تفعيل التعديل 25 للدستور فسيتوجب دعوة نائب الرئيس مايك بنس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس".

وتابعت: "يجب ألا يُسمح للرئيس ترامب باتخاذ المزيد من القرارات أو تحريك أي قوات".

ولفتت إلى أن الرئيس ترامب قد يفعل أي شيء لإفساد ترتيبات تنصيب الرئيس المنتخب.

وكان ترامب أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكتب ترامب، عبر حسابة على "تويتر": "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب".

ونقلت "رويترز" عن مصادر، أنه "توجد مناقشات بالبيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني".

ورجحت المصادر أن تكون وجهة ترامب هي "السفر إلى منتجعه في فلوريدا".