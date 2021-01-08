اعتقال "وزير زراعة" داعش في الأنبار بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ما يُسمى بـ"وزير الزراعة" لدى تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وذكرت الداخلية في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، من القاء القبض على مايسمى وزير الزراعة في عصابات داعـش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه".

وأوضحت أن "عملية القاء القبض نفذت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، بعد تشكيل فريق عمل مختص".

على صعيد آخر، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن، ناصر الغنام، اليوم الجمعة، تدمير وكر لتنظيم داعش، يحتوى على سيارة مفخخة.

وقال الغنام في بيان أن "عملية مباغتة لابطال عمليات الانبار ينفذها رجال الفرقة ١ لواء الثاني بعمق الصحراء في الرطبة وتدمر وكرا لداعش يحتوي على سيارة بيك اب مفخخة ويعتقل احد الارهابيين".

ويتخذ فلول تنظيم داعش الذين يقدر عددهم بنحو الفين مسلح بحسب تقديرات أمنية، من المناطق الصحراوية والحدودية أماكن وملاذات لصعوبة مسك تلك المناطق أمنياً من قبل القوات العراقية.

وتمثل صحراء الانبار الممتدة باتجاه سوريا والاردن، احد اهم التحديات التي تواجهها القوات الامنية في متابعة واستمكان عناصر التنظيم .

وعاد تنظيم داعش الى شن الهجمات مجدداً منذ مطلع العام الحالي، رغم فقدان التنظيم لمعظم موارده اللوجستية والبشرية عقب خسارته المدن التي سيطر عليها أحداث يونيو/حزيران 2014.