مشاهد من الكابيتول.. إقالة وإلغاء كتاب و"سيلفي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إقالة والحرمان من نشر كتاب وصورة سيلفي، كانت تلك مشاهد تكشفت من أحداث اقتحام مثيري الشغب للكابيتول الأمريكي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين مطلعين أن البيت الأبيض أقال معين سياسي بوزارة الخارجية، الخميس، بعدما كتب تغريدة مساء الأربعاء، تتحدث حول أن ترامب غير لائق للمنصب، وأنه الملام في الهجوم على الكابيتول.

وكتب جابرييل نورونها، المستشار الخاص بشؤون إيران في الخارجية الأمريكية عبر تويتر، أن "الرئيس ترامب حرض حشد المتمردين الذي هاجم الكابيتول. ويواصل استغلال كل فرصة لعرقله الانتقال السلمي للسلطة. تهدد تلك الأفعال ديمقراطيتنا وجمهوريتنا. ترامب غير لائق تمامًا للبقاء بالمنصب، ويجب أن يذهب."

واستقال عدة مسؤولين بإدارة ترامب بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدها مبنى الكابيتول، لكن كان نورونها أول من يقال، كما أنه المسؤول الوحيد بوزارة الخارجية الذي ألقي باللوم على ترامب في إلهام المحتجين باقتحام الكابيتول، وانتقد جهوده لقلب العملية الديمقراطية لتأكيد انتصار الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن ما حدث يوم الأربعاء، "غير مقبول"، وإنه يجب تقديم "المجرمين" الذين ارتكبوا أعمال العنف إلى العدالة، لكن دون أية إشارة إلى دور ترامب في إلهام مثيري الشغب.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ناشرين ألغوا كتابًا مخططًا له للنائب جوش هاولي، الذي اعترض على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، ودعم مزاعة سرقة الانتخابات.

وخلال بيان صدر يوم الخميس، أعلنت شركة "سايمون وشوستر" الأمريكية لطباعة الكتب أنه "بعد مشاهدة التمرد المثير للقلق والمميت الذي وقع يوم الأربعاء في العاصمة واشنطن"، قررت الشركة إلغاء نشر كتاب هاولي "ذا تيراني أوف بيج تك"





وأشارت "الجارديان" إلى صورة التقطت قبل احتلال الآلاف من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول ويظهر فيها النائب هاولي رافعًا قبضته تضامنًا مع الحشد.

وأكدت شركة النشر أنها لم تتوصل لهذا القرار بسهولة، ولكنها تتعامل بجدية مع المسؤولية العامة الأكبر كمواطنين، وأنه لا يمكنها يدعم النائب هاولي بعد دوره فيما أصبح "تهديدًا خطير على ديمقرطيتنا وحريتنا."

وفي سياق متصل، ظهر ضابط شرطة خلال مقطع فيديو وهو على ما يبدو يلتقط صورة "سيلفي" بينما اقتحم حشد من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول في محاولة تمرد دامية.





وتلقى مقطع الفيديو، الذي جرى تصويره مساء الثلاثاء وسط مشاهد الفوضى والعنف بعدما حث الرئيس المنتهية ولايته أنصاره على المساعدة في قلب نتائج الانتخابات، ردود أفعال غاضبة بعدما نشره الصحفي تيموثي بروك عبر "تويتر".

وظهر بالفيديو ضابط من شرطة الكابيتول يرتدي سترة وشارة واضحين، وكان يتخذ وضعية التصوير لالتقاط "سيلفي" مع رجل اقتحم المبنى.

وشوهد الرجلان، وحولهما أنصار ترامب الذين كانوا يرتدوا قبعات الرئيس المنتهية ولايته الحمراء ويحملون الأعلام، هما يميلان لالتقاط الصور قبل الإيماء لبعضهما البعض بعد التقاطها على ما يبدو.

وعلق بروك على مقطع الفيديو: "رجال الشرطة يلتقطون صور السيلفي مع الإرهابيين".