قد يذهب لمنتجعه.. ترامب لن يحضر حفل تنصيب بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكتب ترامب، عبر حسابة على "تويتر": "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب".

ونقلت "رويترز" عن مصادر، أنه "توجد مناقشات بالبيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني".

ورجحت المصادر أن تكون وجهة ترامب هي "السفر إلى منتجعه في فلوريدا".

ويعد هذا إصرارا من ترامب على تجاهل كل البروتوكولات والتقاليد الخاصة بانتقال السلطة في الولايات المتحدة.

وبذلك، يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في عام 1869.

يأتي هذا رغم وعد ترامب بـ"ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة"، بعدما صدق الكونجرس على فوز بايدن.

وكان ترامب اعترف، بأن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس أثناء تصديق الأعضاء على فوز بايدن.



وقال ترامب في بيان مصور نشره على تويتر: "الآن، صدق الكونجرس على النتائج، سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير، ينصب تركيزي الآن على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة".

ورغم أنه لم يتبق سوى أقل من أسبوعين لترامب في البيت الأبيض، لكن الديمقراطيين في اللجنة الحقوقية في مجلس النواب يسعون لتجريده من سلطاته الرئاسية بتفعيل التعديل "25" من الدستور الأمريكي، بعد أن اقتحم أنصاره مقر الكونجرس.

وعلى النقيض أكد، متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب أن "جو بايدن يركز في الوقت الحالي على استعدادات تسلم السلطة".

وأضاف آندرو بيتس، في تصريحات لـ"رويترز": "الرئيس بايدن سيترك للكونجرس ومايك بنس نائب الرئيس الحالي وحكومة دونالد ترامب التصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا في مساءلة ترامب أو عزله باستخدام التعديل 25 بالدستور".

