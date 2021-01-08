وزير الخارجية التركي: نريد "فتح صفحات جديدة" مع أوروبا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة ان بلده تريد "فتح صفحات جديدة" مع أوروبا وتتطلع إلى تحسين علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الاسبانية أرانتشا غونزاليس لمقر وزارة الخارجية في العاصمة (مدريد) ان تركيا والاتحاد الأوروبي يحتاجان إلى إطلاق حوار صريح وصادق وتقاسم المسؤوليات مشيرا إلى ان الاجتماعات واللقاء عبر الفيديو "غير كافية".

واعتبر ان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر من حاجة الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي مشددا في هذا السياق على ان تركيا لا تخشى العقوبات بل تدافع عن التوزيع العادل للمسؤوليات والواجبات.

وقال الجانبان انهما اتفقا في الاجتماع الذي سبق المؤتمر الصحفي على ضرورة مراجعة الاتفاق المشترك حول الهجرة غير الشرعية وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أوروبا وتركيا وتطوير أجندة تعاون مشترك بين الجانبين.

وأوضحا انهما تطرقا إلى علاقة تركيا مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتوتر مع قبرص واليونان مشددين على ان الحوار البناء هو الحل الوحيد لاخماد التوتر وتحقيق الاستقرار.

من جانبها قالت غونزاليس ان ما تريده إسبانيا في علاقتها مع تركيا هي علاقة جوار بناءة وقوية بين حليفين وشريكين قائمة على الحوار الاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح المشتركة مشيرة إلى ان تركيا تجمعها علاقات خاصة جدا مع أوروبا وهي شريك لعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت انها استعرضت مع نظيرها حسن سير العلاقات الثنائية وسبل تعميقها في جميع المجالات وتعزيز الاستثمارات والتعاون في البنى التحتية.

وأوضحت انهما تطرقا أيضا إلى القضايا التي سيتم تناولها في القمة الثنائية بين البلدين في النصف الثاني من العام الجاري والتي من المتوقع ان يتم خلالها التوقيع على اتفاقيات في عدة مجالات وتوفير الآليات لمتابعة تلك الاتفاقيات نحو تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت انهما بحثا أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الأوضاع في سوريا والعملية السياسية في ليبيا مؤكدين دعمها للحل السياسي في البلد العربي تحت مظلة الأمم المتحدة فيما بحثا أيضا تحدي التصدي للإرهاب وقضايا حقوق الإنسان.

وثمن أوغلو العلاقات الثنائية لافتا إلى الرغبة في تعزيز الاستثمارات في كلا البلدين وكذلك التعاون مع إسبانيا في بلدان ثالثة وتعميق التعاون على الصعيدين الدفاعي والعسكري مشيرا إلى ان الزيارة إلى إسبانيا كانت "مثمرة جدا".

وزار أوغلو البرتغال قبل وصوله إلى إسبانيا حيث اجتمع في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية فيما من المتوقع ان يتوجه بعد ذلك إلى بروكسل.