مقتل تسعة بالرصاص في هجوم على جنازة في وسط المكسيك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت السلطات إن مسلحين مجهولين اقتحموا جنازة في مدينة سيلايا بوسط المكسيك في وقت متأخر أمس الخميس وقتلوا تسعة أشخاص بالرصاص في واحد من أسوأ حوادث العنف في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مجلس البلدية في بيان إن شخصا أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع خارج منزل حيث كانت الجنازة في ضاحية بغرب سيلايا.

وتقع سيلايا في ولاية جواناجواتو إحدى بؤر العنف في صراع العصابات خلال السنوات القليلة الماضية وهي مركز كبير لصناعة السيارات.

وأمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف في لقطات فيديو صُورت بالقرب من الهجوم وبثتها وسائل إعلام مكسيكية.

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد تعهد لدى توليه الحكم قبل عامين بالحد من أعمال العنف المتنامية لكن حوادث القتل استمرت في التصاعد.