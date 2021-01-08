في سابقة تاريخية.. ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب جو بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في سابقة تاريخية، عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير".

ويأتي إعلان ترامب بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مراراً وتكراراً رفضه نتيجة الإنتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.

والأربعاء الماضي، شهدت الولايات المتحدة عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونجرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونجرس، كما تم اعتقال 52 شخصاً من الذين اقتحموا المبنى.

وعا ترامب مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضاً لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".