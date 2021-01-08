أمريكا / أحداث الكونغرس : إستقالة 4 من كبار مستشاري ترامب لشؤون الأمن القومي

اسماعيل عبد الحي - إستقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم، الجمعة 8 جانفي 2021، وذلك على خلفية إقتحام مؤيّدي الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديري الشؤون الإفريقية ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع وأنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس

وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الإستسلام ورفض الإعتراف بالهزيمة ".

وكالات