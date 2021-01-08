الاتحاد الأوروبي يُضاعف طلبيته من لقاح فايزر المُضاد لكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة لمضاعفة إمداداته من لقاح فايزر يونتيك ضد فيروس كورونا المستجد الى 600 مليون جرعة.

واجهت السلطات في الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد انتقادات متزايدة بأن عملية التلقيح التي بدأت في 27 ديسمبر كانت بطيئة للغاية خصوصا بالمقارنة مع دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا العضو السابق في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي "لدينا الآن إمكان تأمين 300 مليون جرعة

من لقاح فايزربايونتيك" مضيفة "مع الاتفاق الجديد يمكننا شراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية".

الى جانب لقاح موديرنا المسموح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي، قالت فون دير لايين، "لقد حصلنا على كمية من الجرعات التي نحتاج اليها لتلقيح 380 مليون أوروبي، وهذا يمثل أكثر من 80 بالمئة من سكان أوروبا".

وقالت إن تصاريح أخرى للقاحات متوقعة "في الأسابيع والأشهر المقبلة لكي يكون

لدى أوروبا أكثر من لقاح كافٍ في إطار زمني موثوق به".

وأوضح متحدث أن القادة سيناقشون التنسيق بشأن مكافحة الوباء في قمة تعقد عبر الفيديو في 21 يناير.

وشددت فون دير لايين على ان المفوضية سلكت المسار الصحيح بشأن التحرك في مجال اللقاحات.

وقالت إن المنافسة العالمية على المرشحين الواعدين كانت شرسة عندما بدأت المفاوضات في مطلع العام الماضي نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.