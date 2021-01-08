ماليزيا: ارتفاع عدد المشردين جراء الفيضانات الموسمية إلى 50 ألف شخص

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد الأشخاص المشردين جراء الفيضانات الموسمية في ماليزيا إلى 11 خلال ال 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 50 ألف شخص مشرد.



وقالت إدارة الرعاية الاجتماعية اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء نحو 47.797 شخصا

من المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات والتي يقع معظمها على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية، وتعد ولاية باهانج أكثر الولايات تضررًا.

وقد خلفت الفيضانات ثلاث وفيات، كان

آخرها اليوم الجمعة، فيما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين بعد أن حاصرتهم المياه المرتفعة.

وأصدرت الحكومة الماليزية عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص لمتابعة الفيضانات، تحذيرات ذات المستوى الخطر من ارتفاع منسوب المياه في 16 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب عشرات التحذيرات الأخرى ذات المستوى المنخفض.