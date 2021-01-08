للمرة الثانية.. قبرص تفرض إغلاقا بسبب كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قبرص، الجمعة، أنها ستفرض إغلاقا على المستوى الوطني للمرة الثانية لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد بعدما تبين أن مجموعة القيود السارية لم تؤد إلى خفض عدد الإصابات اليومية.



وقال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الاجراءات الجديدة التي ستطبق اعتبارا من الاحد وحتى 31 يناير هدفها حماية القطاع الصحي في الجزيرة.

وأضاف للصحفيين "في الأسابيع الثلاثة المقبلة، يجب أن

نبقى في منازلنا لوقف تفشي الفيروس" موضحا أن ذلك يهدف إلى "خفض التجمعات المهنية والاجتماعية في المنازل وأماكن العمل إلى حد كبير، لأنها كانت مصدر معظم الحالات".

بموجب الإجراءات الجديدة سيسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم مرتين يوميا فقط للقيام بالأعمال الضرورية أو التمارين الرياضية، فيما سيغلق كل الأعمال غير

الأساسية.

خلافا للإغلاق الأول في مارس الماضي ستبقى المطارات والموانئ مفتوحة.

وسيتعين على الأشخاص الراغبين في الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة أو للتسوق والعمل أو لحالات طارئة الحصول على موافقة مسبقة من السلطات عبر رسالة نصية من هاتف نقال، كما كان يحصل في مارس.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.