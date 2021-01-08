تونس: ارتفاع إصابات كورونا في المدارس إلى 5280 حالة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة التربية التونسية، الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالمدارس، بلغ 5 آلاف و280 مصابًا منذ 15 سبتمبر الماضي.



وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 2296 إصابة

بين المدرسين، شفي منهم 1735 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 2375 إصابة، تماثل منهم 1852 حالة للشفاء.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 466 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين،

شفي منهم 391 حالة، إضافة إلى 161 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 132 حالة من بينهم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.