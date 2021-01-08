تونس: ارتفاع إصابات كورونا في المدارس إلى 5280 حالة

ياسر رشاد - القاهرة -
أعلنت وزارة التربية التونسية، الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالمدارس، بلغ 5 آلاف و280 مصابًا منذ 15 سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 2296 إصابة
شفي منهم 391 حالة، إضافة إلى 161 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 132 حالة من بينهم.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 466 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين،
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.