السعودية: الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر خارج المملكة

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن الجواز الصحي لا يعد- في الوقت الحالي- شرطًا للسفر إلى خارج المملكة.
تفرض بعض الدول مستقبلًا اشتراطات تتعلق بأخذ اللقاح".
وذكر التطبيق، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه "في الوقت الحالي، الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر، وقد
وتابع التطبيق قائلا: "وفي حال وجود أي مستجدات عن ارتباطه بالسفر، سيتم الإعلان عنه من خلال الجهة المختصة".
جاء ذلك ردًا على استفسار مستفيدمفاده: "هل الجواز الصحي هذا، هو المطلوب عند السفر والخروج من البلد (السعودية)؟".
وأعلنت السلطات في المملكة، الخميس، عن جواز سفر جديد يسمى "الجواز الصحي" بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بفيروس كورونا.
ولم يوضح الوزير تفاصيل استخدام هذا الجواز في أنحاء المملكة، وكيف سيتم التعامل مع حامله من قبل الجهات المختصة.