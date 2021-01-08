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الحكومة السويدية تحصل على مزيد من الصلاحيات بشأن كورونا

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ياسر رشاد - القاهرة - أقر البرلمان السويدي، اليوم الجمعة، مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل مؤقت سلطات الحكومة لمواجهة جائحة فيروس .


وسوف يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ يوم الأحد، ومن شأنه أن يعطي الحكومة الحق في إصدار أمر بغلق، على سبيل المثال، مراكز التسوق

ووسائل النقل العام وصالات والأماكن الثقافية والمتنزهات، للحد من عدد هؤلاء المسموح لهم بدخولها.

ويمكن أيضا تغريم الأشخاص الذين ينتهكون الحد الأقصى في التجمعات العامة.

وتم تقديم اقتراح بأن يظل القانون ساريا

حتى نهاية سبتمبر.

وشهدت البلاد نحو 482 ألف إصابة و9262 وفاة جراء الفيروس، وهي أعلى من جيرانها الآخرين في منطقة الشمال.
 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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