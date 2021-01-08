ترامب يعلن عدم مشاركته في حفل تنصيب بايدن رئيساً

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في حفل تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير الجاري.

وكتب على تويتر يقول "إلى كل أولئك الذين يسألون، أقول: إنني لن أحضر حفل التنصيب يوم 20 يناير".

ووعد ترامب بدور كبير لأنصاره في المستقبل بعد يومين من اقتحامهم لمبنى الكونجرس في محاولة نادرة لمنع التصديق على فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب على "تويتر" قائلا إن 75 مليون شخص ممن أدلوا له بأصواتهم "سيكون لهم دور كبير في المستقبل ولفترة طويلة. لن يتعرضوا للازدراء أو يعاملوا بطريقة ظالمة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة" دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك بعد يوم من نشره مقطع فيديو يعد فيه بانتقال سلس للسلطة إثر إقرار الكونجرس رسميا فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 3 نوفمبر 2020.

واقتحم آلاف من أنصار ترامب مبنى الكونجرس بينما كان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أثناء جلسة التصديق على فوز بايدن، المرشح الديمقراطي.

ويتسلم بايدن ونائبته كامالا هاريس السلطة يوم 20 يناير الجاري.