بريطانيا توافق على لقاح موديرنا المضاد لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البريطانية إن الجهات التنظيمية الطبية في المملكة المتحدة وافقت، اليوم الجمعة، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة «موديرنا» الأميركية للوقاية من مرض كوفيد-19.

وحتى الآن، وافقت بريطانيا على استخدام ثلاثة لقاحات، حيث بدأت بالفعل في استخدام لقاح «فايزر-بيونتك»، واللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة «أسترا زينيكا» للأدوية.

ومن غير المتوقع استخدام لقاح «موديرنا» في المرحلة الأولى من التطعيم في بريطانيا. وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها طلبت 17 مليون جرعة من اللقاح وستبدأ في الوصول في الربيع المقبل بعدما توسع شركة «موديرنا» طاقتها الإنتاجية.

وحقق لقاح «موديرنا» فعالية بنسبة 94 بالمئة في الوقاية من المرض في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وحصل بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية للاستخدام في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.