الإمارات تعلن إعادة فتح المنافذ البحرية والبرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتباراً من السبت، بحسب وكالة أنباء الإمارات، لتكون أول دولة بين الدول التي قاطعت قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات تستأنف حركة النقل بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبد الله بالهول أن الإمارات "ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة" من قطر.

وبحسب البيان، سيبدأ تفعيل الإجراءات "اعتبارا من 9 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أكد الخميس في مؤتمر صحافي أن "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق". وأشار كذلك إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية دون إبطاء.



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