تقارير: تركيا تحجز أجزاء من شمال وشرق بحر إيجة لإجراء تدريبات عسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 يناير 2021

أصدرت تركيا برقيات ملاحية جديدة تحجر بموجبها أجزاء من شمال وشرق بحر إيجة لإجراء تدريبات عسكرية، في خطوة ينظر إليها على أنها ستعيد التوتر بين أثينا وأنقرة، بعد فترة هدوء قصيرة.



وبحسب صحيفة "ekathimerini" اليونانية، حجزت تركيا في البرقية الأولى التي صدرت يوم أمس الخميس من محطة إزمير لمكتب الملاحة والهيدروغرافيا وعلوم المحيطات في تركيا، حجزت منطقة شرق جبل آثوس في شبه جزيرة هالكيديكي، التي تقع في شمال بحر إيجة والخاضعة بالكامل للسلطة اليونانية.

والبرقية الثانية الصادرة من أنطاليا، تسعى إلى حجز منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو للتدريبات البحرية، وكذلك للبحث والإنقاذ.