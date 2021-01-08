شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُوقف 5 متطرفين بينهم قيادي في تنظيم «القاعدة» الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - (أ ف ب)

أعلن الناطق الرسمي باسم النيابة العامة التونسية محسن الدالي، الجمعة، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على خمسة أشخاص من بينهم قيادي في جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» المتطرف، كانوا يخططون للقيام بعمليات «إرهابية».

وأوضح الدالي: «إن عنصرين خطرين محل تفتيش تم تحديد مكانهما وتوقيفهما بالعاصمة تونس»، أما بالنسبة للثلاثة الآخرين فإنهم كانوا يوفرون معدات ودعماً لوجستياً للتخطيط للقيام بعمليات «إرهابية»، وفقاً للمصدر ذاته الذي لم يقدم تفاصيل عن طبيعة العملية التي كانوا ينوون القيام بها.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن القيادي الذي ألقي القبض عليه «إرهابي مُصنّف بـ«خطر جدّاً»، وهو من أحد قادة تنظيم «القاعدة» الإرهابي ببلادنا؛ حيث سبق له الاضطلاع بمهام قياديّة بنفس التنظيم بإحدى بؤر التوتّر» من دون تحديدها.

وأثبتت الأبحاث أن القيادي نسق مع قيادات بارزة بتنظيم «القاعدة الأمّ» بالخارج، وعناصر «خلية عقبة ابن نافع»؛ «للتخطيط لتنفيذ عمليّات إرهابيّة»، وفقاً للوزارة.

والأشخاص الخمسة الذين تم توقيفهم هم من الجنسية التونسية، حسب الدالي. وضبطت القوى الأمنية خلال العملية سلاحاً حربياً من نوع «كلاشنيكوف» وذخيرة.

وخلية عقبة ابن نافع هي فرع من تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي، وتنشط في المرتفعات الغربية في البلاد والحدودية مع الجزائر ونفذت في عام 2014 هجوماً وقتلت 15 جندياً وكانت نقطة انطلاق عملياتها في تونس.

وحددت السلطات التونسية أن 100 إلى 150 من بين هذه العناصر تنشط في تونس.