4 آلاف وفاة بـ«كورونا» في أمريكا.. والإصابات تقفز إلى 87.42 مليون عالمياً



أصيب أكثر من 87.42 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888982 وفاة. وحسب إحصاء لـ«رويترز» فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجّلت الولايات المتّحدة، الخميس، رقماً قياسياً جديداً للوفيات بالفيروس خلال 24 ساعة بلغ نحو 4 آلاف وفاة، حسب حصيلة لجامعة «جونز هوبكنز» المرجعيّة. وفي الوقت نفسه، سجّلت البلاد أكثر من 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وفق الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

والرقمان القياسيان السابقان للوفيات خلال يوم واحد في الولايات المتحدة كانا قد سُجّلا الثلاثاء (3936 وفاة) والخميس (3998 وفاة). كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حالياً أكثر من 132 ألف مريض أسرّةً بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات «كوفيد تراكنغ بروجكت» الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يومياً.

ولم يسبق للبلاد أن سجّلت هذا العدد من الإصابات الجديدة بالفيروس سوى في الأسبوع الأوّل من عام 2021 حسب المصدر نفسه.

ويثير الوضع القلق، خصوصاً في جنوب البلاد وغربها. وفي لوس أنجلوس، يموت شخص من جرّاء «كوفيد-19» كل 15 دقيقة. وفي المجموع، سجّلت الولايات المتّحدة 21.5 مليون إصابة بالفيروس ونحو 365 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.

وقال معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا زاد بواقع 31849 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و866887. وكشف إحصاء المعهد أنه تم رصد 1188 وفاة جديدة من جرّاء الفيروس وبهذا تصل حصيلة الوفيات إلى 38795.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 13734 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و1044 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و493 ألفاً و569 إصابة و131 ألفاً و31 وفاة. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل: إن عدد الوفيات في البلاد جرّاء الإصابة بـ«كورونا» تجاوز 200 ألف، الخميس، بينما تسارعت الإصابات اليومية إلى 87843، في زيادة قياسية بعد عطلات نهاية العام. وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 1524 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأصيب أكثر من ثمانية ملايين بالعدوى منذ بدء الجائحة، بينما توفي 200498.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، أنها سجلت 53 إصابة جديدة بالفيروس، الخميس، انخفاضاً من 63 في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 33 من بين 37 إصابة محلية كانت في إقليم خبي، المحيط بالعاصمة بكين. ومنعت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة الإقليم، السكان من المغادرة، الخميس، في محاولة للحد من تفشي فيروس «كورونا».

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في الصين منذ بدء التفشي في أواخر عام 2019 إلى 87331 بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الخميس، إنها سجلت 1219 إصابة جديدة بـ«كورونا» و54 وفاة، مقارنة مع 1007 إصابات و57 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 146809 حالة من ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و8029 حالة وفاة».

